Trump, 2024 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olmak istiyor

Axios internet sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yılki seçimden mağlup ayrılan Trump, 2024'te yeniden aday olmaya hazırlanıyor.

Trump, danışmanlarına 2024'teki Başkanlık seçimi için yeniden aday olmayı düşündüğünü dile getirdi. Bu iddia, ABD kamu oyunda Trump'ın bu yılki seçimlerde yenilgiyi kabul edeceği yönündeki yorumlara da yol açtı.

ABD yasalarına göre, bir kişi maksimum iki dönem ABD Başkanı olabiliyor.

Bir dönem başkanlık yapan bir kişi daha sonraki seçimlerde aday olabiliyor.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırmıştı.