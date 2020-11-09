Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump, 2024 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olmak istiyor

Trump, 2024 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olmak istiyor

'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Başkan 'ın, danışmanlarına 2024'te yapılacak 60. Başkanlık seçimleri için aday olacağını söylediği öne sürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 22:01 Son Güncelleme: 9.11.2020 22:18 ABONE OL
Trump, 2024 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olmak istiyor

Axios internet sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yılki seçimden mağlup ayrılan Trump, 2024'te yeniden aday olmaya hazırlanıyor.

Trump, danışmanlarına 2024'teki Başkanlık seçimi için yeniden aday olmayı düşündüğünü dile getirdi. Bu iddia, ABD kamu oyunda Trump'ın bu yılki seçimlerde yenilgiyi kabul edeceği yönündeki yorumlara da yol açtı.

ABD seçimlerinden son dakika: Trump yeniden ABD Başkanı seçilebilir! Amerika seçim sonuçlarında bu senaryolar gerçekleşirse...

ABD yasalarına göre, bir kişi maksimum iki dönem ABD Başkanı olabiliyor.

Bir dönem başkanlık yapan bir kişi daha sonraki seçimlerde aday olabiliyor.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, 2024 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA