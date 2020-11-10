Son dakika haberi: Paşinyan hezimeti kabul etti, Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

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Son dakika haberi: hezimeti kabul etti, 'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

Son dakika haberi: ordusunun karşısında duramayan ordusu büyük hezimete uğradı. Azerbaycan'ın Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti ve bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu. 'ın hezimeti kabul etmesinin ardından Ermenistan karıştı. Ermeni halkı hükümet binasını bastı. Paşinyan, Karabağ mağbuliyetini açıklamasının ardından gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:23 Son Güncelleme: 10.11.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

Son dakika haberi: Ermenenistan Başbakanı , ordusu karşısında hezimete uğradıklarını kabul etti. Paşinyan'ın açıklamalarının ardından sokakları karıştı. Meclisi basan Ermeni halkı Meclis Başkanı'nı linç etti.Paşinyan, Karabağ mağbuliyetini açıklamasının ardından gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Son dakika haberi: Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

HEZİMETİ KABUL ETTİ

'ın 'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Başbakanı Nikol , Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti. Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından binlerce Ermeni vatandaşı Başbakanlık konutu ve hükümet binasında protesto düzenledi. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi.

Son dakika haberi: Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

PAŞİNYAN: KİŞİSEL EŞYALARIM ÇALINDI

Başbakanı Nikol , gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Son dakika haberi: Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

SARKİSYAN: ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.

Son dakika haberi: Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi

Halk tarafından yakalanan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.

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Son dakika haberi: Paşinyan hezimeti kabul etti, Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı! Paşinyan ' Kişisel eşyalarım çalındı' dedi
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