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HABERİ: Sosyal medya ayağa kalktı! virüsün çıktığı 'da iğrenç görüntüler! Tencereye ayağını soktu ve...

Covid-19'un başladığı yer olarak bilinen 'dan gelen haberi dünyanın tepkisini çekti. Bir milyon 250 binden fazla insanı ölümüne neden olan virüsün başlangıç noktası Vuhan'da ortaya çıkan iğrenç görüntüler herkesi şok etti. İlginç yeme alışkanlıklarıyla tanınan Çinliler'in temizlik anlayışları tüm dünya tarafından eleştiriliyor. Son olarak Vuhan'daki bir üniversite kantininde personelin tencereye ayağını sokarak sebzeleri yıkadığı görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:52 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya ayağa kalktı! Corona virüsün çıktığı Vuhan'da iğrenç görüntüler! Tencereye ayağını soktu ve...

Milyonlarca kişinin hayatını kabusa çeviren corona virüs, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı fakat Vuhan'da temizlik açısından aynı ezberler devam ediyor. Vuhan'da bir üniversite kantininde personelin tenceredeki sebzeleri ayağıyla yıkaması, yerdeki eti tepsiye geri koyması, başka bir çalışanın ise çıplak ayakla yaptığı mide bulandırıcı hareketler dünyada gündem old. Son dakika gelişmesine göre sosyal medyadaki tepkilerin ardından o çalışanın işine son verildi.

Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. Sosyal medyadan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) başladığı Çin'in Hubey bölgesinde yer alan Vuhan şehrinde, Vuhan Donghu Üniversitesi'ne ait kantinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Vuhan Üniversitesi'ndeki kantininde kızdıran görüntü | Video

Kantin çalışanından biri yere düşmüş eti tepsiye yeniden koyarken, diğer çalışan da tepsideki sebzeleri ayağı ile ezerken görüntülendi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü.Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya ayağa kalktı! Corona virüsün çıktığı Vuhan'da iğrenç görüntüler! Tencereye ayağını soktu ve...
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