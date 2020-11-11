Biden yönetimi kadınlara teslim

ABD'nin46. başkanı seçilen Joe Biden'ın ocak ayında başkanlık koltuğuna oturması beklenirken yeni kabinenin kimlerden oluşacağı merak konusu oldu. Ülkenin ilk kadın ve siyahi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından kabinede de ağırlıkta kadınların olacağı konuşuluyor. Biden'ın Hazine Bakanlığı için Obama döneminde de Hazine Bakanlığı'nda çalışan Lael Brainard'ı düşündüğü iddia edildi. Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı'na ise Michele Flournoy'ı atayacağı belirtiliyor. Flournoy de Obama döneminde Savunma Bakanlığı bünyesinde görev almıştı. Amerikan basınına göre Biden Dışişleri Bakanlığı için, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olan Susan Rice'i aday gösterecek. Rice, Obama döneminde de Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı. Adalet Bakanlığı için ise Trump döneminin Müslüman ülkelere uygulanmak istenen vize ve seyahat yasağına karşı çıktığı için görevden alınan Sally Yates aday gösterilecek.