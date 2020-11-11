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haberi: Dikkat çeken corona virüs açıklaması! Bu ay içerisinde belli olacak...

Tüm dünyada 1 milyon 250 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüse karşı aşı çalışmalarından haberi geldi. merkezli ilaç şirketi , corona virüs aşısının etkili olup olmadığının bu ay içerisnde belli olanacağını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de Pfizen, aşı konusunda yüzde 90 oranında başarı sağlandığını açıklamıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:02 Son Güncelleme: 11.11.2020 18:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Dikkat çeken corona virüs açıklaması! Bu ay içerisinde belli olacak...

Az önce DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan dikkat çeken corona virüs aşısı açıklaması geldi. Yapılan açıklamada aşının covid-19'a iyi gelip gelmediğinin bu ay içinde belli olacağı vurgulandı. Vuhan'da ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının da buna göre arttığı daha önce ifade edilmişti.

ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı'nda konuşan Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi. Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.

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Son dakika haberi: Dikkat çeken corona virüs açıklaması! Bu ay içerisinde belli olacak...
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