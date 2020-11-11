Son dakika haberi: Dikkat çeken corona virüs açıklaması! Bu ay içerisinde belli olacak...

Az önce DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan dikkat çeken corona virüs aşısı açıklaması geldi. Yapılan açıklamada aşının covid-19'a iyi gelip gelmediğinin bu ay içinde belli olacağı vurgulandı. Vuhan'da ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının da buna göre arttığı daha önce ifade edilmişti.

ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı'nda konuşan Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi. Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Tüm dünya o aşıyı konuşuyor! BioNTech ve Pfizer'in corona virüs aşısını deneyenler anlattı!