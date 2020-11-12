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'dan son dakika haberi: Caparov cumhurbaşkanlığına aday olacak

İç karışıklıkları ile dünya gündemini meşgul eden 'dan son dakika haberi geldi. Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov, ülkede 10 Ocak'ta yapılacak seçimine adaylığını açıkladı. Parlamenter sistemden vazgeçilmesi halinde yeni yönetim sisteminin "baskıcı" rejime yol açabileceği yönündeki değerlendirmenin sorulması üzerine Caparov, "Kırgız halkı üç kez ayaklanarak iktidarı değiştirdi. Kırgız halkı özgürlüğü seven bir halktır. Bunun için baskıcı yönetime izin vermez. Eski cumhurbaşkanlarının hatalarını yapmayacağım." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:58 Son Güncelleme: 12.11.2020 15:02 ABONE OL
Kırgızistan'dan son dakika haberi: Başbakan Caparov cumhurbaşkanlığına aday olacak

Cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Caparov, göreve geldiği 6 Ekim'den sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. Radyo ve Televizyon Kurumunun stüdyosunda gerçekleşen, 148 gazetecinin katıldığı 1,5 saatlik basın toplantısında Caparov, cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacağını belirterek, istifasından sonra cumhurbaşkanlığı yetkilerinin Meclis Başkanı'na, başbakanlık yetkilerinin ise Başbakan Birinci Yardımcısı'na geçeceğini söyledi.

Caparov, ülkede yapılacak anayasa değişikliğinin halkın talebi olduğunu anımsatarak, "Yeni anayasa parlamentoda hazırlanacak. Meclisteki anayasa oturumları televizyondan canlı yayınlanacak. Yeni yönetim sistemini halk ve parlamento belirleyecek." dedi.

Parlamenter sistemden vazgeçilmesi halinde yeni yönetim sisteminin "baskıcı" rejime yol açabileceği yönündeki değerlendirmenin sorulması üzerine Caparov, "Kırgız halkı üç kez ayaklanarak iktidarı değiştirdi. Kırgız halkı özgürlüğü seven bir halktır. Bunun için baskıcı yönetime izin vermez. Eski cumhurbaşkanlarının hatalarını yapmayacağım." ifadesini kullandı.

Başbakan Caparov, basın toplantısının ardından Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Caparov, 4 Ekim'de düzenlenen genel seçim sonuçlarının iptali için düzenlenen protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesinin ardından cezaevinden çıkarılarak başbakanlık görevine getirilmişti.

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Kırgızistan'dan son dakika haberi: Başbakan Caparov cumhurbaşkanlığına aday olacak
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