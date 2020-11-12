Paşinyan sığınakta saklanıyor

Azerbaycan'ın zaferinin ardından büyük tepki toplayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın nerede olduğu merak konusu oldu. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken Paşinyan'ın Savunma Bakanlığı binasındaki sığınakta saklandığı iddia edildi. Ermeniistan basını Paşinyan'ın ABD elçiliğinde de olabileceğini öne sürdü. Öte yandan muhalif partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı. Protestocular, başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi. Muhalefet partileri de Paşinyan'ın istifası için dün gece yarısına kadar ültimatom verdi. Hükümete muhalif "Daşnaktsutyun" Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Sagatelyan, gösterilerde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtuluş Komitesini oluşturduklarını duyurdu. Ülkede gösterilerle birlikte iç savaşın çıkabileceği iddia ediliyor.