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Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda "gizlenmiş" gen...

Tüm dünya ile ilgili gelecek müjdeli haberleri beklerken coronavirüsün genetik kodu ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, coronavirüsün genomonda gözden kaçırılmış bir geni keşfetti. Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:00 Son Güncelleme: 12.11.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda gizlenmiş gen...

Son dakika haberleri: Bilim insanlarından ile ilgili yeni bir araştırma sonucu geldi. Corona virüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda gizlenmiş gen...

Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Kovid-19'un genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.

Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda gizlenmiş gen...

"GEN İÇİNDE GEN"

Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.

Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi.

Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda gizlenmiş gen...

ORF3d'nin henüz fonksiyonunu veya klinik bir önemi olup olmadığını bilmediklerini dile getiren Nelson, "Ancak bu genin, antikor yanıtının aksine T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz." dedi.

Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda gizlenmiş gen...

KORONAVİRÜSÜN KONTROL ALTINA ALINMASINDA YENİ YÖNTEMLER BULUNABİLİR

Chase Nelson ayrıca örtüşen genlerin, yeni tip koronavirüsün etkili biçimde çoğalmaya, konakçının bağışıklığını kösteklemeye evrilmesinde önemli yöntemlerden biri olabileceğine işaret ederek "Örtüşen genlerin varlığını ve nasıl işlev gösterdiklerini bilmek, örneğin antiviral ilaçlar yoluyla koronavirüsün kontrol altına alınması bakımından yeni yöntemleri açığa çıkarabilir." değerlendirmesini yaptı.

Keşfin ayrıntıları "eLife" dergisinde yayımlandı.

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Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda "gizlenmiş" gen...
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