Son dakika coronavirüs haberi: Bilim insanlarından yeni keşif! Corona virüsün genetik kodunda "gizlenmiş" gen...

"GEN İÇİNDE GEN"

Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.

Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi.