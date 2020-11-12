SON DAKİKA: O ülkede yaşayan hemşirenin yaptıkları dehşete düşürdü! Yenidoğan bebeklerin yanına gitti ve...

Letby'nin arkadaşları ve ailesi, "garip ama iyi kalpli" olan yenidoğan ünitesi hemşiresinin masum olduğunu söyledi.

Bir polis sözcüsü şunları söyledi:

"Kraliyet Savcılık Servisi, Chester Hastanesi Kontesindeki bir dizi bebek ölümüne yönelik devam eden soruşturma ile bağlantılı olarak Cheshire Polisine bir sağlık uzmanını cinayet suçlamasıyla tutuklama yetkisi verdi.. Hereford, Arran Caddesi'nden Lucy Letby, sekiz cinayet ve 10 cinayete teşebbüsle suçlanıyor"

Salı günü polis, olaya karışan tüm bebeklerin ebeveynlerinin gelişmelerden tam olarak haberdar edildiğini ve memurlar tarafından ailelere destek verildiğini söyledi.