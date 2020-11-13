İBB'nin dağıttığı kitaplarda büyük skandal!

SAYFALAR FALÇATAYLA KESİLMİŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye genelindeki 2 bin 317 kütüphaneye kitap dağıtımı başlattıklarını belirten Üstün, "Özel olarak basılan 'Hatıratlarla ve Karşılaştırmalı Nutuk' kitabının kolinin sürprizi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 'Tam 2 bin 317 noktaya dağıtılacağı için bir o kadar da Nutuk ekledik. Yani 202 bin 317 kitabı, bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz Nutuk'la beraber. Şu günlerde belki de en değerli şey bilgi. O bilginin yayılmasının en güzel aracı da kitap. Kitaplar baş ucunuzdan eksik olmasın.' dedi. Eksik olmasın ama falçatayla giriş sayfaları kesilsin, kitaba emek verenlerin isimleri yok edilsin... Kitaplara dokunun, kitapları okuyun, kitapları sevin ama kim olursanız olun kitapları kesmeyin." diye konuştu.

Üstün, emeğin ve ince işçiliklerin yok edilmemesi gerektiğine değinerek, "Biz yayımcılar kitapları son haline getirene kadar binbir yoldan geçiyoruz. İlmek ilmek çalışıyor editörlerimiz. Yazarlarımız uyku uyumuyor kitabı yazarken. Sayın İBB Başkanımız, 'yeni' projeler bekliyoruz sizden. Eskileri 'yok' saymanıza teessüf ediyoruz." dedi.