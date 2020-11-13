Son dakika haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! "Bugün Türk avına çıkalım..."

"ZENCİ DÖVELİM"

Bazı polislerin, "Bugün zenci dövelim" dediğini aktaran polisler, bazılarının ise Türk avına çıktığını anlattı. Tüyler ürperten araştırmada şu ifade yer alıyor: "Karar verildikten sonra da bilinçli ava çıkılıyor. İşte sinyal verilmemesi gibi olaylar bile büyütülüyor. Olayın büyütülmesiyle, insanların tavır göstermesi provoke ediliyor."

"BEN ŞERİFİM" DİYORLAR

Araştırmaya katılan bir polis, "İnsanları, sinirlenen insanları bile konuşmanızla sakinleştirebilirsiniz. Her iki taraf da huzur içinde yoluna gider. Ya da, 'Ben bu şehirde şerifim, benim dediğim olacak' diye davranırsınız. Ve bu şekilde davranan çok polis var" dedi. Prof. Singelnstein ırkçılık araştırması için 3 bin 370 kişi ile görüşüldüğünü açıkladı.