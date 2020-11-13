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haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! "Bugün Türk avına çıkalım..."

Alman polisinin ve batının ırkçı tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Gelen haberine göre; Alman polisindeki ırkçılığı mercek altına alan araştırma korkunç gerçekleri ortaya çıkardı. Polislerin, “Türk avına çıkalım” diyerek, sokak sokak Türk aradıkları öğrenildi. Tüyler ürperten araştırmada, "Karar verildikten sonra bilinçli ava çıkılıyor. Sinyal verilmemesi gibi olaylar bile büyütülüyor." ifadeleri yer aldı.

İSMAİL EREL
Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:16 Son Güncelleme: 13.11.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! Bugün Türk avına çıkalım...

haberi... 'da ırkçılığın devlet kurumlarına bile nasıl sıçradığı bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Ülkede şiddeti ve polisteki ırkçılığı mercek altına alan araştırmalarıyla bilinen Prof. Tobias Singelnstein ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırma Alman güvenlik birimlerindeki korkunç gerçekleri deşifre etti. Bochum Ruhr Üniversitesi tarafından hazırlanan araştırmayı yürütenlerin sorularını yanıtlayan bir polis, "Bilinçli olarak Türk avına çıkan polisler var" dedi.

Son dakika haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! Bugün Türk avına çıkalım...

"ZENCİ DÖVELİM"

Bazı polislerin, "Bugün dövelim" dediğini aktaran polisler, bazılarının ise Türk avına çıktığını anlattı. Tüyler ürperten araştırmada şu ifade yer alıyor: "Karar verildikten sonra da bilinçli ava çıkılıyor. İşte sinyal verilmemesi gibi olaylar bile büyütülüyor. Olayın büyütülmesiyle, insanların tavır göstermesi provoke ediliyor."

"BEN ŞERİFİM" DİYORLAR

Araştırmaya katılan bir , "İnsanları, sinirlenen insanları bile konuşmanızla sakinleştirebilirsiniz. Her iki taraf da huzur içinde yoluna gider. Ya da, 'Ben bu şehirde şerifim, benim dediğim olacak' diye davranırsınız. Ve bu şekilde davranan çok polis var" dedi. Prof. Singelnstein araştırması için 3 bin 370 kişi ile görüşüldüğünü açıkladı.

Son dakika haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! Bugün Türk avına çıkalım...

YAPISAL SORUN

Poliste yapısal bir sorun olduğunu belirten Singelnstein, "Ancak bunun ne kadar büyük olduğunu bu araştırma ile söylemek zor" dedi ve ülke genelinde büyük bir araştırmasının şart olduğunu belirtti. Prof. Singelnstein, " şiddetine maruz kalanlar bariz şekilde ırkçı, Yahudi karşıtı, Müslüman karşıtı hakaretler yaşadıklarını anlattı" dedi.

Son dakika haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! Bugün Türk avına çıkalım...

BERLİN'DE CAMİYE SALDIRI

'NIN başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisinin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

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Son dakika haberi | Batının korkunç yüzü ortaya çıktı! "Bugün Türk avına çıkalım..."
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