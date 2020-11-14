Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

Son dakika: Azerbaycan, 44 gün süren çatışmaların ardından Azerbaycan'ın Ermeni işgalindeki köylerin çoğu kurtarıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma da imzalandı. Yapılan anlaşmada yer alan 6'ncı maddeye göre Ermenistan'a bölgeden çekilmesi adına Kelbecer için 15 Kasım'a, Laçin için ise 1 Aralık'a süre verildi.