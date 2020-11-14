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Son dakika haberi: ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

ordusunun karşısındaki zaferi ile birlikte Ermenistan'da neredeyse iç savaşa gidilecek bir zemin oluştu. Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise kaçarken diğer yandan Ermeni ordusu çözülmeye uğruyor. Ermenistan tarafından işgal edilen bölgesinde hareketli anlar yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre, Ermeni ordusu Karabağ'dan çekilirken evleri de yaktığı ortaya çıktı. Yakılan bir ev drone tarafından görüntülendi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 09:56 Son Güncelleme: 14.11.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

Son dakika: , 44 gün süren çatışmaların ardından Azerbaycan'ın Ermeni işgalindeki köylerin çoğu kurtarıldı. Azerbaycan ve arasında çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma da imzalandı. Yapılan anlaşmada yer alan 6'ncı maddeye göre Ermenistan'a bölgeden çekilmesi adına Kelbecer için 15 Kasım'a, Laçin için ise 1 Aralık'a süre verildi.

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

Son dakika: ordusu 'dan çekilmeye başladı. Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni askerleri tarafından bir bir yakılıyor. Kelbecer''de bir ev Ermeni askerleri tarafından ateşe verildi.

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

'ın 'ı Ermeni işgalinden kurtarması ve askerlerin teslim olmasının ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermeniler kaçarken evlerini bir bir yakmaya başladığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

Kelbecer'de ordusu tarafından ateşe verilen bir ev drone ile görüntülendi. Ermeniler sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda "Buraya dönüş yok. Evlerimizi yakıyoruz bize ait bir şey kalmasın istedik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

ERMENİSTAN'DA İÇ KARIŞIKLIK BAŞLADI

Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'da karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

Gösterilerde, muhalif "Müreffeh " Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, eski Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcıları Ara Sahakian ve Eduard Şarmazanov, eski Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Artur Vanetsyan'ın yanı sıra 60'ın üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesinden bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!

ŞUŞA'DA 28 YIL SONRA EZAN SESİ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Kasım'da müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlamalarını sürdürürken, Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerinin Şuşa kentinde ilk ezanı okuduğu görüldü.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl aradan sonra Cuma namazı kılındı

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Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ'daki evleri yakmaya başladı!
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