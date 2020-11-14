Vakalar 53 milyonu aştı

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: Rus Sputnik V aşısını acil kullanım listesine almayı planlıyor.
Kanada: İlaç geliştiricisi Medicago ve İngiliz GlaxoSmithKline geliştirdikleri aşı için 30 binden fazla gönüllü ile deneylerine başlayacaklar.
Hindistan: 547 kişi daha öldü.
Çin: Tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Latin Amerika: Brezilya'da 866, Meksika'da 626, Arjantin'de 251, Kolombiya'da 179, Şili'de 66, Peru'da 36 kişi daha öldü.
Afrika: Toplam vaka sayıları 1 milyon 946 bini aştı.
Avustralya: Melbourne'de 8 ay sonra cuma namazı kılındı.
İtalya: Napoli'de hastane tuvaletlerinde ölen hastaların görüntüleri tartışılmaya devam ediyor.
Fransa: Ülkedeki her dört ölümden birinin nedeni Kovid.