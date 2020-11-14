Vakalar 53 milyonu aştı

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti.Dünya Sağlık Örgütü: Rus Sputnik V aşısını acil kullanım listesine almayı planlıyor.Kanada: İlaç geliştiricisi Medicago ve İngiliz GlaxoSmithKline geliştirdikleri aşı için 30 binden fazla gönüllü ile deneylerine başlayacaklar.Hindistan: 547 kişi daha öldü.Çin: Tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Latin Amerika: Brezilya'da 866, Meksika'da 626, Arjantin'de 251, Kolombiya'da 179, Şili'de 66, Peru'da 36 kişi daha öldü.Afrika: Toplam vaka sayıları 1 milyon 946 bini aştı.Avustralya: Melbourne'de 8 ay sonra cuma namazı kılındı.İtalya: Napoli'de hastane tuvaletlerinde ölen hastaların görüntüleri tartışılmaya devam ediyor.Fransa: Ülkedeki her dört ölümden birinin nedeni Kovid.