ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 251 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

VAKA SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 138 bin 821 artışla 11 milyon 374 bin 487'ye çıktı.

251 BİN 935 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 650 artarak 251 bin 935'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 937 bini, toplam test sayısı da 168 milyonu geçti.

TEKSAS İLK SIRADA

Ülkede en çok vaka 1 milyon 94 bin 356 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 33 bin 687 vakayla Kaliforniya ve 885 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 997 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor. Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 857 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 863 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.