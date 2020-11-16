Corona aşısında son dakika! Moderna şirketi aşının %94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı! (Moderna hangi ülkede?)

Moderna geliştirdikleri aşı adayının 2-8 derece aralığındaki standard buzdolabı sıcaklığında etkinliğini 30 gün süre ile koruduğunu da duyurdu. MRNA-1273'ün test sonuçlarının özden geçirilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapan Moderna, bu başvurunan ardından yaptığı açıklamada, aşının acil kullanım için onaylanması amacıyla önümüzdeki haftalarda FDA'ya başvuru yapacaklarını da belirtti.

Açıklamada, FDA'dan onay alınması halinde hemen dağıtılabilecek milyonlarca doz aşı olduğunu ifade eden Moderna, yıl sonuna kadar ABD'de 20 milyon doz aşının teslimatını gerçekleştirebileceğini vurguladı. Moderna, 2021 yılında global olarak 500 milyon-1 milyar doz arasında aşı üretmeyi beklediğini de ifade etti.