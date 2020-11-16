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Corona aşısında ! şirketi aşının %94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı! (Moderna hangi ülkede?)

ABD merkezli adlı biyoteknoloji şirketi, koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar ile biliniyor. Edinilen bilgisine göre; Massachusetts kenti merkezli şirket, geliştirdiği koronavirüs aşısının virüsü önlemede oldukça etkili olduğu belirtilirken aşının %37.5 oranındaki etkisinden bahsetti. 30 bin kişiye iki dozluk aşı çalışması yapıldığı belirtilirken bilindiği üzere corona virüsü yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. İşte corona aşısından son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 15:40 ABONE OL
Corona aşısında son dakika! Moderna şirketi aşının %94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı! Moderna hangi ülkede?

ABD merkezli ilaç üreticisi , corona virüse karşı geliştirdikleri aşı adayı MRNA-1273'ün Faz 3 klinik test sonuçlarının aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi. Yapılan açıklamasında Faz 3 klinik test sonuçlarına göre değerlendirmeler yapılırken aşı adayının 2-8 derece aralığındaki standart buzdolabı sıcaklığında etkinliğini 30 gün süre boyunca koruduğunu da duyurdu. İşte corona aşısından son dakika haberleri!

CORONA AŞISINDAN SON GELİŞMELER!

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşı adayı MRNA-1273'ün Faz 3 klinik test sonuçlarının aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Corona aşısında son dakika! Moderna şirketi aşının %94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı! Moderna hangi ülkede?

geliştirdikleri aşı adayının 2-8 derece aralığındaki standard buzdolabı sıcaklığında etkinliğini 30 gün süre ile koruduğunu da duyurdu. MRNA-1273'ün test sonuçlarının özden geçirilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapan Moderna, bu başvurunan ardından yaptığı açıklamada, aşının acil kullanım için onaylanması amacıyla önümüzdeki haftalarda FDA'ya başvuru yapacaklarını da belirtti.

Açıklamada, FDA'dan onay alınması halinde hemen dağıtılabilecek milyonlarca doz aşı olduğunu ifade eden Moderna, yıl sonuna kadar ABD'de 20 milyon doz aşının teslimatını gerçekleştirebileceğini vurguladı. Moderna, 2021 yılında global olarak 500 milyon-1 milyar doz arasında aşı üretmeyi beklediğini de ifade etti.

Corona aşısında son dakika! Moderna şirketi aşının %94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı! Moderna hangi ülkede?

'nın açıklamasında ayrıca, MRNA-1273'ün nakliye ve uzun süreli saklama için -20 derecede standard bir soğutma cihazında 6 ay saklanabildiği bilgisi de verildi. Pfizer ile BioNTech7in geçtiğimiz hafta duyurdukları aşı ise depolama ve nakliye için -70 dereceye ihtiyaç duyuyor, buzdolabında 5 gün süre ile saklanabiliyordu.

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Corona aşısında son dakika! Moderna şirketi aşının %94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı! (Moderna hangi ülkede?)
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