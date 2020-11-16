DSÖ'den Kovid-19 aşısı için "ihtiyatlı iyimserlik" uyarısı

"AŞILARA İLİŞKİN PEK ÇOK SORU İŞARETİ VAR"

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer ortaklığı aşısı (yeni nesil biyoteknolojik üretim mRNA aşısı) ve Moderna'nın ürettiği aşılarda "yüksek etkinlik" gördüklerini söyledi.

Swaminathan, ancak bu aşıların koruma süresi, ağır hastalıklar üzerinde ve özellikle yaşlılar olmak üzere farklı alt popülasyonlar üzerindeki etkisi hakkında hala pek çok soru işareti olduğunu vurguladı.

Bu yüzden klinik deneylerden veri toplanmaya devam edilmesini umduklarını belirten Swaminathan, "Önümüzdeki haftalarda şu anda devam etmekte olan diğer aşı denemelerinden daha fazla sonuç almayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise aşı çalışmaları için, "Gerçekçi bir umudumuz olmalı ama henüz orada değiliz." ifadesini kullandı.