Hezimetin ardından sığınakta saklanan Paşinyan'dan son dakika açıklama! İstifa edecek mi?

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefet tarafından 'hain' ilan edilmiş, eleştiri oklarının odağı oldu. Saklandığı yerden yaptığı açıklamaları ile tepki toplayan Paşinyan, ülke genelinde istifa etmesi için protestolar düzenlendi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

MAĞLUBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Paşinyan, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.