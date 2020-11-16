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Hezimetin ardından sığınakta saklanan 'dan son dakika açıklama! İstifa edecek mi?

'ın 'daki büyük zaferinin ardından kayıplara karışan Başbakanı NikolPaşinyan'dan son dakika açıklama geldi. Tarihi bozgunun ardından Ermenistan sokakları karışmış, muhalefetten 'a istifa çağrıları gelmişti. Azerbaycan karşısında yenildiğini kabul eden Paşinyan kayıplara karışmıştı. Sığınakta saklandığı iddia edilen Paşinyan yaptığı son dakika açıklamasında İstifa çağrılarına yanıt verdi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:23 ABONE OL
Hezimetin ardından sığınakta saklanan Paşinyan'dan son dakika açıklama! İstifa edecek mi?

'ın Karabağ zaferinin ardından Başbakanı Nikol , muhalefet tarafından 'hain' ilan edilmiş, eleştiri oklarının odağı oldu. Saklandığı yerden yaptığı açıklamaları ile tepki toplayan Paşinyan, ülke genelinde istifa etmesi için protestolar düzenlendi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

MAĞLUBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Paşinyan, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 'da Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.

Hezimetin ardından sığınakta saklanan Paşinyan'dan son dakika açıklama! İstifa edecek mi?

İSTİFA ÇAĞRILARINA CEVAP...

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine , "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Hezimetin ardından sığınakta saklanan Paşinyan'dan son dakika açıklama! İstifa edecek mi?

, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde 'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların 'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."

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Hezimetin ardından sığınakta saklanan Paşinyan'dan son dakika açıklama! İstifa edecek mi?
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