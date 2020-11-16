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Son dakika haberi: 'li ilaç irketi 'dan flaş açıklaması! Yüzde 94.5 etkili...

Tüm dünyanın merekla beklediği ile ilgili son dakika haberi geldi. 'li ilaç şirketi 'dan gelen son dakika habere göre; geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı. İşte corona virüs aşısı işe ilgili detyalar...

İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 15:20 Son Güncelleme: 16.11.2020 15:22 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'li ilaç irketi Moderna'dan flaş corona virüs aşısı açıklaması! Yüzde 94.5 etkili...

Son dakika haberi: ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşı adayı MRNA-1273'ün Faz 3 klinik test sonuçlarının aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi. Moderna geliştirdikleri aşı adayının 2-8 derece aralığındaki standard buzdolabı sıcaklığında etkinliğini 30 gün süre ile koruduğunu da duyurdu.

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Son dakika haberi: ABD'li ilaç irketi Moderna'dan flaş corona virüs aşısı açıklaması! Yüzde 94.5 etkili...
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