Son dakika haberi: ABD'li ilaç irketi Moderna'dan flaş corona virüs aşısı açıklaması! Yüzde 94.5 etkili...

Son dakika haberi: ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.



ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşı adayı MRNA-1273'ün Faz 3 klinik test sonuçlarının aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi. Moderna geliştirdikleri aşı adayının 2-8 derece aralığındaki standard buzdolabı sıcaklığında etkinliğini 30 gün süre ile koruduğunu da duyurdu.

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