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işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

Aerbaycan'ın 'daki tarihi zaferinin ardından Cumhurbaşkanı İlham Dağlık Karabağ'da Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. Zafer turuna çıkan Aliyev, işgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:10 Son Güncelleme: 17.11.2020 11:14 ABONE OL
Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı İlham , işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

İlham , görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor.

Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.

Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

Görüntülerde , Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası -İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.

Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

AZERBAYCAN BAYRAĞINI ÖPEREK GÖNDERE ÇEKTİ

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham 'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.

Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti | Video

Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...
Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...
Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...
Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...
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Aliyev işgalden kurtarılan bölgede! 27 yıl sonra ilk kez...
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