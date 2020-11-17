Hamas: "İsrail-BAE ilişkileri normalleşmenin ötesinde işgale destek"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde Yahudi yerleşim birimlerine yönelik destek vermesinden şüphe duyduklarını ifade etti.

Zuhri, "BAE'nin Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim birimlerini destekleyici rol oynaması konusunu ciddiyetle değerlendiriyoruz. Bu durum, BAE ve İsrail arasındaki ilişkilerin, normalleşmenin ötesinde işgale destek ve Filistin davasına karşı gizli bir anlaşmaya vardığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Zuhri, açıklamasında ayrıntıya yer vermezken, dün BAE'nin Etihad Hava Yolları şirketinin, İsrail'e başlatacağı seferler için hazırladığı reklam filminde, Yahudilerin Mescid-i Aksa için kullandıkları "İkinci Tapınak" (Süleyman Mabedi) ifadesiyle bir görsel kullandığı ortaya çıkmıştı.

Reklam filminde ayrıca, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir sokağın fotoğrafına da İsrail'in simgelerinden biri şeklinde yer verilmişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) skandalı haber yapmasının ardından firma tepkilere yol açan reklam filmini yayından kaldırmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.