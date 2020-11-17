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başbakanı yine karantinada

Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
İngiltere başbakanı yine karantinada
Dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyonu aştı. 38 milyon 146 bin 934 kişi sağlığına kavuştu.
İngiltere: Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi.
İtalya: Yapılan araştırma: Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir.
Hindistan: 435 kişi daha öldü. 30 bin 548 yeni vaka var.
Çin: Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Latin Amerika: Son 24 saatte Brezilya'da 140, Meksika'da 283, Arjantin'de 129, Kolombiya'da 202, Peru'da 54 ve Şili'de 42 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 987 bini aştı.
Yeni Zelanda: Kısmi maske takma zorunluluğu getirildi.
Almanya: Aşı haberleriyle gündemin en önemli isimlerinden bir haline gelen BioNTech CEO'su Uğur Şahin, BBC'ye verdiği röportajda, hayatın gelecek kış normale döneceğini söyledi.
ABD: Vakalar 11 milyonu geçti. Bir haftada 1 milyon yeni vaka kaydedildi.
Yunanistan: Ölümler en yüksek günlük sayıya ulaştı. 71 kişi hayatını kaybetti.
Rusya: 22 bin 778 ile günlük vaka artışında rekor kırıldı.
Belçika: Uluslararası Af Örgütü'nün yaşlı bakım evleri hakkında hazırladığı raporda, bakım evlerinin krizlere hazırlıksız olduğu belirtildi.

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İngiltere başbakanı yine karantinada
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