İngiltere başbakanı yine karantinada

Dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyonu aştı. 38 milyon 146 bin 934 kişi sağlığına kavuştu.Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi.Yapılan araştırma: Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir.435 kişi daha öldü. 30 bin 548 yeni vaka var.: Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Son 24 saatte Brezilya'da 140, Meksika'da 283, Arjantin'de 129, Kolombiya'da 202, Peru'da 54 ve Şili'de 42 kişi yaşamını yitirdi.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 987 bini aştı.Kısmi maske takma zorunluluğu getirildi.Aşı haberleriyle gündemin en önemli isimlerinden bir haline gelen BioNTech CEO'su Uğur Şahin, BBC'ye verdiği röportajda, hayatın gelecek kış normale döneceğini söyledi.Vakalar 11 milyonu geçti. Bir haftada 1 milyon yeni vaka kaydedildi.Ölümler en yüksek günlük sayıya ulaştı. 71 kişi hayatını kaybetti.22 bin 778 ile günlük vaka artışında rekor kırıldı.Uluslararası Af Örgütü'nün yaşlı bakım evleri hakkında hazırladığı raporda, bakım evlerinin krizlere hazırlıksız olduğu belirtildi.