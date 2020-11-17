İngiltere başbakanı yine karantinada

Dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyonu aştı. 38 milyon 146 bin 934 kişi sağlığına kavuştu.
İngiltere:
Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi.
İtalya:
Yapılan araştırma: Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir.
Hindistan:
435 kişi daha öldü. 30 bin 548 yeni vaka var.
Çin
: Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Latin Amerika:
Son 24 saatte Brezilya'da 140, Meksika'da 283, Arjantin'de 129, Kolombiya'da 202, Peru'da 54 ve Şili'de 42 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 987 bini aştı.
Yeni Zelanda:
Kısmi maske takma zorunluluğu getirildi.
Almanya:
Aşı haberleriyle gündemin en önemli isimlerinden bir haline gelen BioNTech CEO'su Uğur Şahin, BBC'ye verdiği röportajda, hayatın gelecek kış normale döneceğini söyledi.
ABD:
Vakalar 11 milyonu geçti. Bir haftada 1 milyon yeni vaka kaydedildi.
Yunanistan:
Ölümler en yüksek günlük sayıya ulaştı. 71 kişi hayatını kaybetti.
Rusya:
22 bin 778 ile günlük vaka artışında rekor kırıldı.
Belçika:
Uluslararası Af Örgütü'nün yaşlı bakım evleri hakkında hazırladığı raporda, bakım evlerinin krizlere hazırlıksız olduğu belirtildi.