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, 'nin 4 eyaletinde aşı dağıtımını gerçekleştirdi

Amerikan ilaç firması , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının dağıtımına start verdi. Post gazetesinin haberine göre, Pfizer aşıyı 4 eyaşete ulaştırdı.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:29 Son Güncelleme: 17.11.2020 17:35 ABONE OL
Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde aşı dağıtımını gerçekleştirdi

Amerikan ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına start verdi. Firma, aşıyı ABD'nin 4 eyaletinde dağıttı.

4 EYALETE DAĞITILDI

New York Post gazetesinin haberine göre, Pfizer ile bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

PİLOT AŞI DAĞITIMI BAŞLADI

Dağıtımın başlatıldığı Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinin büyüklüğü, nüfus çeşitliliği ve bağışıklıklama altyapısı dikkate alınarak seçildiği, kentlerde ve kırsal kesimdeki insanlara ulaşılmasının hedeflendiğini ifade edildi.

Pilot aşı dağıtımının, ABD'nin diğer eyaletlerine model olacağının ümit edildiği belirtildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun bildirilmesinin ardından, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NAID) desteğinde geliştirdiği aşı adayının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamıştı.

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Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde aşı dağıtımını gerçekleştirdi
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