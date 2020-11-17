Son dakika haberi: Corona virüs insanlara nasıl ve nereden bulaştı? DSÖ, rakunları, geyikleri, tilkileri inceleyecek...

DHA'nın aktardığı bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs salgınının kökenini araştırmak için Çin'in Vuhan bölgesine bir ekip gönderdi. Vuhan'da başlayan araştırma salgının hayvanlardan insana nasıl bulaştığını gözlemlerken çeşitli incelemeler de yapacak. Rakunlar, geyikler, tilkiler, yarasalar, pazarlarda satılan yabani hayvanlar tamamı bu araştırma ekibi tarafından detaylı bir şekilde rapor edilecek. Son dakika gelişmesine göre corona yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyon üç yüz yirmi yedi bini aştı.

SON DAKİKA HABERİ: VUHAN'DA GEYİKLER, TİLKİLER, RAKUNLAR İNCELENECEK! CORONA VİRÜS BAŞLANGICI...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) salgının kökenini araştırmak için harekete geçti. DSÖ yetkililerinin salgını araştırmak için Çin'in Vuhan kentinden başlayarak, dünya geneline kapsayan bir araştırma yapacağını duyurdu.