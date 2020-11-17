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haberi: insanlara nasıl ve nereden bulaştı? , rakunları, geyikleri, tilkileri inceleyecek...

haberine göre nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 327 bini aştı. Dünya genelinde corona aşısı için çalışmalar devam ederken 'ne bağlı bir araştırma ekibinin salgının çıktığı Vuhan'a giderek bir dizi araştırma yapacağı ifade edildi. 'deki araştırmalarda virüsün insana nasıl bulaştığı izlenecek. Tilkiler, geyikler, pazarlarda satılan yabani hayvanlar gözlemlenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 17.11.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs insanlara nasıl ve nereden bulaştı? DSÖ, rakunları, geyikleri, tilkileri inceleyecek...

DHA'nın aktardığı bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs salgınının kökenini araştırmak için Çin'in Vuhan bölgesine bir ekip gönderdi. Vuhan'da başlayan araştırma salgının hayvanlardan insana nasıl bulaştığını gözlemlerken çeşitli incelemeler de yapacak. Rakunlar, geyikler, tilkiler, yarasalar, pazarlarda satılan yabani hayvanlar tamamı bu araştırma ekibi tarafından detaylı bir şekilde rapor edilecek. Son dakika gelişmesine göre corona yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyon üç yüz yirmi yedi bini aştı.

SON DAKİKA HABERİ: VUHAN'DA GEYİKLER, TİLKİLER, RAKUNLAR İNCELENECEK! CORONA VİRÜS BAŞLANGICI...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) salgının kökenini araştırmak için harekete geçti. DSÖ yetkililerinin salgını araştırmak için Çin'in Vuhan kentinden başlayarak, dünya geneline kapsayan bir araştırma yapacağını duyurdu.

Dünya genelinde artan koronavirüs (Covid-19) endişesi sürüyor. Aşı çalışmalarında peş peşe gelen müjdeli habere rağmen dünya genelinde pandemiden hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 327 bin 77'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'deki araştırmacıların da dâhil olduğu ekiple ilk sanal toplantısını, 30 Ekim'de yaptı, ön bulguları gözden geçirip protokolünü oluşturdu.

SALGININ KÖKENİ ARAŞTIRMALARI VUHAN'DA BAŞLAYACAK

Buna göre uluslararası araştırmacılar, Vuhan'a Çinli araştırmacıların elde edeceği sonuçları inceledikten sonra gidecek. Virüsün yarasalardan bulaştığı düşünülse de insanlara nasıl sıçradığı meçhul. Misyon bu sebeple tilkiler, rakunlar ve sika geyiği de dâhil pazarlardaki yabani ve çiftlik hayvanlarını araştıracak, kedi ve vizon gibi virüse hassas hayvanları inceleyecek.

Misyonun 5 Kasım raporuna göre, ilk araştırmalar donmuş hayvan karkaslarını örnekledi, ancak hiçbirinde SARS-CoV-2 bulamadı. Kanalizasyondan alınan çoğu numunede ise virüs çıktı. Ekip, virüsün gerçekte ilk olarak ne zaman bulaştığını ise hastane kayıtlarından bulmaya çalışacak.

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Son dakika haberi: Corona virüs insanlara nasıl ve nereden bulaştı? DSÖ, rakunları, geyikleri, tilkileri inceleyecek...
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