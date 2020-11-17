Twitter'dan son dakika itirafı: Joe Biden'ın oğlu ile ilgili haberleri kısıtlamakla yanlış yaptık

Twitter Üst Yöneticisi Dorsey, "Hunter Biden'la ilgili söz konusu habere konu olan materyalin hacklenmiş materyal olması sebebiyle 2018 yılındaki bir düzenlememize uygun olarak ilgili paylaşımların yayılması ilk etapta engellenmiştir. Daha sonraki incelememizde konuyla ilgili attığımız adımın yanlış olduğunu kabul ettik ve 24 saat içinde düzelttik." ifadesini kullandı.

İlgili düzenlemeyi güncelleyip New York Post gazetesine bildirimde bulunduklarını ve bloke edilen hesabın söz konusu paylaşımlar silinerek yeniden açılabileceğini ilettiklerini kaydeden Dorsey, gazetenin ise önce Twitter'ın blokaj kararını geri alması için hesabı açmama yönünde davrandığını ileri sürdü.