Altı Avrupa ülkesinden İsrail'e "Givat Hamatos" yerleşim planından vazgeçmesi çağrısı

Söz konusu 6 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail yönetiminin "Givat Hamatos" yasa dışı yerleşim birimine ek konut inşası kararından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınına rağmen yılın başından beri mal ve mülke el koyma ve yıkımların üzücü bir şekilde devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Batı Şeria'da bir Filistin okulunun da yıkım tehdidi ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e işgal uyarısı

İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan "Givat Hamatos" yasa dışı yerleşim birimine ek konut inşası planından geri adım atma ve diğer bütün olumsuz yerleşim planlarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, yasa dışı yerleşim planlarının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

1967 sınırları öncesi hiçbir değişimin tanınmayacağı kaydedilen açıklamada, yerleşim birimlerinin Filistin Devleti kurulması ve iki devletli çözüm umutlarına ciddi zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'e sorumlu davranma, son haftalarda yaptığı normalleşme anlaşmalarının olumlu dinamiklerini yakalama, anlaşmalara bağlı kalma ve bu yönde adımlar atması çağrısı da yapıldı.