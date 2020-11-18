Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü

'da "teşhis konulamayan " nedeniyle 50 kişi öldü

ülkesi 'nın Kogi eyaletinde "teşhis konulamayan " nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 20-40 yaşlarında olması, tehlikenin endişe verici bir durumda olduğunu gösteriyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:11 Son Güncelleme: 18.11.2020 16:32 ABONE OL
Nijerya'da teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 50 kişi öldü

Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, yaptığı açıklamada, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA