Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

: şoke eden kararı 'dan duyurdu! bunu konuşuyor...

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'ın lehine sonuçlanan başkanlık yarışı tartışmaları yankılarını sürdürüyor. Gelen haberine göre; şoke eden bir karar aldı. Trump, 2020 seçimlerinde "usulsüzlük" olmadığı yönünde açıklama yapan, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verildiğini 'dan duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:33 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:41 ABONE OL
Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

haberi... aracılığıyla paylaşımda bulunan , Krebs'in 3 Kasım Salı günü düzenlenen başkanlık seçimlerinde "usulsüzlük" tespit edilmediğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Trump açıklamasında "Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

Trump şunları kaydetti:

"BU SEÇİMLERDE BÜYÜK USULSÜZLÜKLER VE HİLELER OLDU"

"Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu.

Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

"İŞİNE SON VERİYORUM"

Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum."

Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı.

Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA