Son dakika: Donald Trump şoke eden kararı Twitter'dan duyurdu! ABD bunu konuşuyor...

Trump şunları kaydetti:

"BU SEÇİMLERDE BÜYÜK USULSÜZLÜKLER VE HİLELER OLDU"

"Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu.