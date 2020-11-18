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: 'tan olay yanıt! dizini karıştırınca topa tuttular...

haberi: Her yaptığı ile olay olan bu kez dünyanın en çok konuşulan dizisi ile ilgili yaptığı yorum ile okları üzerine çekti. Musk, 'ta rolüyle tüm dünyanın tanıdığı oyuncu Margaret (Maisie) Williams, Twitter hesabından takipçilerine 'Bitcoin almalı mıyım?' sorusuna çok ilginç bir yanıt verdi. Game Of Thrones hayranları Musk'ı topa tuttu.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:53 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika: Elon Musk'tan olay yanıt! Game Of Thrones dizini karıştırınca topa tuttular...

Ortaçağ fantastik dram dizisi 'ta rolüyle tüm dünyanın tanıdığı oyuncu Margaret (Maisie) Williams, Twitter hesabından takipçilerine 'Bitcoin almalı mıyım?' diye sordu, oylamaya 'tan ilginç yanıt geldi

Son dakika: Elon Musk'tan olay yanıt! Game Of Thrones dizini karıştırınca topa tuttular...

Margaret (Maisie) Williams, tüm dünyanın tanıdığı ve dizisindeki rolüyle unutulmazlar arasına girerken, Twitter hesabından takipçilerine oylamaya sunduğu bir soru sordu. Kripto para birimi bitcoinde uzun süreli devam edip etmemesi gerektiğini soran güzel oyuncuya şu ana kadar 900 binden fazla yanıt gelirken, kullanıcıların yüzde 46'sı 'Evet almalısın', yüzde 53'ü ise 'Hayır' yanıtı verdi.

Son dakika: Elon Musk'tan olay yanıt! Game Of Thrones dizini karıştırınca topa tuttular...

Kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu ve BitTorrent'in şu anki CEO'su olan Justin Sun, "Evet, FOMO zamanı" yanıtı verirken,

Ünlü kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz'ın yanıtı da olumluydu ve güzel oyuncuya geçen gece 15 bin 800 dolardan fazla bitcoin aldığını, bunun önce 20 bin, ardından 65 bin dolara çıkacağını tahmin ettiğini, tonlarca yeni alıcının ortaya çıktığını savundu.

Yaklaşık 24 saat sonra ikinci bir gönderi paylaşan Williams, "Tavsiyeleriniz için teşekkürler. Yine de biraz alım yaptım." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Elon Musk'tan olay yanıt! Game Of Thrones dizini karıştırınca topa tuttular...

ELON MUSK'TAN İLGİNÇ YANIT

Tesla'nın kurucusu ise Williams'ın oynadığı diziyi karıştırmış gibi görünüyor. Musk, Williams'ın paylaşımına "Witcher'ına bir Bitcoin at." cevabı verdi. Musk, ile bazı benzerlikler taşıyan fantastik bir yapım olan The Witcher göndermesi yaptı yanıtında, ancak her iki dizinin hayranları Musk'ın dizileri karıştırmasına sert yanıtlar verdi.

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Son dakika: Elon Musk'tan olay yanıt! Game Of Thrones dizini karıştırınca topa tuttular...
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