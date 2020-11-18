Son dakika: Elon Musk'tan olay yanıt! Game Of Thrones dizini karıştırınca topa tuttular...

Kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu ve BitTorrent'in şu anki CEO'su olan Justin Sun, "Evet, FOMO zamanı" yanıtı verirken,

Ünlü kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz'ın yanıtı da olumluydu ve güzel oyuncuya geçen gece 15 bin 800 dolardan fazla bitcoin aldığını, bunun önce 20 bin, ardından 65 bin dolara çıkacağını tahmin ettiğini, tonlarca yeni alıcının ortaya çıktığını savundu.

Yaklaşık 24 saat sonra ikinci bir gönderi paylaşan Williams, "Tavsiyeleriniz için teşekkürler. Yine de biraz alım yaptım." açıklamasında bulundu.