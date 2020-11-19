Almanya Başbakanı Angela Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işler bizim istediğimiz gibi gitmediğidir." dedi.

MACARİSTAN VE POLONYA'NIN VETOSU ÇÖZÜLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR SORUN

Macaristan ve Polonya'nın, Avrupa Birliği (AB) fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişimi nedeniyle AB bütçesini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını veto etmesini de değerlendiren Merkel, "Bu çözmemiz gereken çok ciddi bir sorun" dedi.

Merkel bu konuda bir spekülasyon yapmak istemediğini ve sadece bu sorunu çözmek için çalışacaklarını söyleyebileceğini belirtti.

Polonya ve Macaristan'a oy haklarından mahrum bırakma tehdidinde bulunmasının bir seçenek olup olmadığına ilgili bir soruya Merkel, "Bu bağlamda benim için tehdit bir kelime değil. Görevimiz, bir yol bulmaya çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan ve Polonya'nın vetoyu sürdürmelerinden dolayı dosyaları Avrupa Parlamentosuna gönderemediklerini belirten Merkel, gelecek hafta AP'de bu konuda bir oylamanın yapılmayacağını kaydetti.

AŞI KONUSUNDA AB İLE ORTAK HAREKET

Merkel, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin üye ülkelerde ortak hareket etme niyetinin bulunduğunu belirtti.

Aşı geliştirilmesine ilişkin son günlerde gelen haberlerin çok iyimser olduğunu ifade eden Merkel, aralık ayında veya çok hızlı bir şekilde gelecek yılın başında Avrupa'da aşıya izin verilmesini beklediğini söyledi.

Merkel, "Ben de Biontech de dahil olduğu bir dizi üretici ile aşıların satın alınmasına yönelik çerçeve sözleşmeleri müzakere edilmesinden dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.