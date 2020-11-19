Apple 113 milyon dolar tazminat ödeyecek

Apple davası sonunda netleşti. Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

APPLE 113 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

'ESKİ TELEFONLARIN PERFORMANSINI DÜŞÜRDÜ'

Apple'ın 2017'deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

YENİ MODELLERE TEŞVİK İÇİN...

Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

ŞİRKET MART AYINDA 500 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.