Hollanda'nın Aliyev hakkındaki skandal kararına tepki! "Çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi"

Hollanda Parlamentosu, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını resmen görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve yakınları hakkında skandal bir karar verdi. Parlamentoda, Azerbaycan'ın haklı zaferi kabul edilmeyerek Aliyev ve eşi Aliyeva'ya savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önerge kabul edildi.

Bu skandala Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar'dan sert tepki geldi.

Attar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İSLAMOFOBİ ÇİRKİN YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

"Hollanda Parlamentosu'nun bazı taraflı üyeleri, Nagorno Karabağ'daki son olaylara ilişkin beş Ermeni yanlısı kararın kabul edilmesi ile Avrupa ırkçılığı, etnocentrism ve İslamofobisinin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve halkını yabancı saldırgan Ermenistan'a karşı korumak için egemen haklarını destekleyen uluslararası hukuku değiştirmeyecek.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki büyük liderinin Birleşmiş Milletler kongrelerine ilişkin yasal eylemler, Hollanda Parlamentosu'nun politik olarak motive ettiği tek taraflı yaptırımların sorumsuz çağrıları ile lekelenmeyecek.

Tanımaktan yoksun herhangi bir parlamento kararı;

- Azerbaycan egemenliği kendi topraklarında,

- Son 30 yılda bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının ağır acıları,

- Ayrılıkçı Ermeni teröristlerin ve Ermenistan 'ın gayrimeşru mühimmat kullanarak sivillere yönelik son acımasız korkak saldırıları,

- Temel uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları, Türkiye ve Azerbaycan halkının gözünde açıkça geçersizdir.

Hollanda Parlamentosu, Hollanda'nın geçmiş kolonilerdeki insanlık dışı sürekli katliamlarından ve mahkemenin Srebrenica soykırımındaki meşruiyeti, iki dünya liderine politik olarak motive edici yasadışı yaptırımları öne sürmeye çalışarak ağır vicdanını temizleyemez.

Nagorno Karabağ çatışmasındaki son gelişmeleri tüm dünya yakından takip etti. Ermenistan ve çirkin savaş suçlarının destekçileri yakında uluslararası hukuka uygun olarak ceza mahkemelerinde bu eylemlerin yasal sonuçlarıyla yüzleşecekler.

Şu anda bu kararlara oy veren milletvekilleri yarın bu savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olacaklar! Türkiye ve Azerbaycan'a karşı ırkçı düşmanlığa dayalı yaptırım çağrıları kimin haklı kimin haksız olduğunu değiştirmeyecek!"