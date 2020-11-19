Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüz!

Son dakika: Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüz!

Twitter, makaleler ile ilgili güncellemesinden sonra bir son dakika haberi ile daha gündeme geldi! Twitter story, yani hikaye paylaşma özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıktı. olarak adlandırılan özellik, tüm 'de an itibariyle kullanılabiliyor. Tıpkı ve Facebook'taki gibi, Twitter story özelliği de kullanıma sunuldu. Peki, Twitter hikaye paylaşma seçeneği, yani Fleet özelliği ile ne gibi yenilikler geldi? İşte, Twitter story paylaşma (Twitter Fleet) ile ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 00:20 Son Güncelleme: 20.11.2020 00:21 ABONE OL
Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüze kavuştu!

Twitter'ın yeni Hikayeler özelliği Fleet (Türkçesi: "Filolar") ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Bu sabah Twitter'ın küresel kullanıcı tabanında başlatılan Twitter Fleets, Twitter uygulamasının en üstünde görünerek kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan geçici hikayeleri yayınlamalarına ve başkaları tarafından yayınlanan hikayeleri görüntülemelerine olanak tanıyor. Ancak yeni eklemeyle ilgili kullanıcı talebi ve merakı, ürünün performansını etkiliyor gibi görünüyor. Birçok Twitter kullanıcısı, Twitter Fleetin yani Twitter story paylaşma özelliğinin geciktiğini ve yavaş açıldığını bildiriyor. Hatta bazıları özelliğin Twitter uygulamalarını çökertdiğini söylüyor. Peki, nedir, Twitter'da story, hikaye nasıl paylaşılır?

TWITTER'DA ÇÖKMELERE NEDEN OLUYOR!

Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen sorunun farkında olduğunu kabul etti ve bu sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.

Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüze kavuştu!

Etkilenenler arasındaysanız, Fleet'te yani Twitter storyler kısmında gezinmek için dokunduğunuzda veya kaydırdığınızda, ekran geçici olarak donacak veya inanılmaz derecede yavaş hareket edecektir. Bu, telefonunuzda sorunlar varmış gibi görünebilir, ancak bu yalnızca Twitter uygulamasında yaşanan bir sorundur.

Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüze kavuştu!

Twitter story nasıl kullanılır?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı 'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüze kavuştu!

TWİTTER FLEETS NASIL KULLANILIR? TWİTTER HİKAYE ATMA


Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet'lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets'de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de mevcut olacak.

Twitter'da takipçiler, Fleets'leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets'lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA