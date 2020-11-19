Son dakika: Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüz!

Twitter'ın yeni Hikayeler özelliği Fleet (Türkçesi: "Filolar") ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Bu sabah Twitter'ın küresel kullanıcı tabanında başlatılan Twitter Fleets, Twitter uygulamasının en üstünde görünerek kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan geçici hikayeleri yayınlamalarına ve başkaları tarafından yayınlanan hikayeleri görüntülemelerine olanak tanıyor. Ancak yeni eklemeyle ilgili kullanıcı talebi ve merakı, ürünün performansını etkiliyor gibi görünüyor. Birçok Twitter kullanıcısı, Twitter Fleetin yani Twitter story paylaşma özelliğinin geciktiğini ve yavaş açıldığını bildiriyor. Hatta bazıları özelliğin Twitter uygulamalarını çökertdiğini söylüyor. Peki, Twitter Fleet nedir, Twitter'da story, hikaye nasıl paylaşılır?
TWITTER'DA ÇÖKMELERE NEDEN OLUYOR!
Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen sorunun farkında olduğunu kabul etti ve bu sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.
Etkilenenler arasındaysanız, Fleet'te yani Twitter storyler kısmında gezinmek için dokunduğunuzda veya kaydırdığınızda, ekran geçici olarak donacak veya inanılmaz derecede yavaş hareket edecektir. Bu, telefonunuzda sorunlar varmış gibi görünebilir, ancak bu yalnızca Twitter uygulamasında yaşanan bir sorundur.
Twitter story nasıl kullanılır?
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.
TWİTTER FLEETS NASIL KULLANILIR? TWİTTER HİKAYE ATMA
Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet'lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets'de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de mevcut olacak.
Twitter'da takipçiler, Fleets'leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets'lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek