Son dakika: Twitter story özelliği yayında! Twitte Fleet nedir, nasıl story paylaşılır? Twitter hikaye paylaşma güncellemesi ile yeni arayüz!

Twitter'ın yeni Hikayeler özelliği Fleet (Türkçesi: "Filolar") ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Bu sabah Twitter'ın küresel kullanıcı tabanında başlatılan Twitter Fleets, Twitter uygulamasının en üstünde görünerek kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan geçici hikayeleri yayınlamalarına ve başkaları tarafından yayınlanan hikayeleri görüntülemelerine olanak tanıyor. Ancak yeni eklemeyle ilgili kullanıcı talebi ve merakı, ürünün performansını etkiliyor gibi görünüyor. Birçok Twitter kullanıcısı, Twitter Fleetin yani Twitter story paylaşma özelliğinin geciktiğini ve yavaş açıldığını bildiriyor. Hatta bazıları özelliğin Twitter uygulamalarını çökertdiğini söylüyor. Peki, Twitter Fleet nedir, Twitter'da story, hikaye nasıl paylaşılır?

TWITTER'DA ÇÖKMELERE NEDEN OLUYOR!

Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen sorunun farkında olduğunu kabul etti ve bu sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.