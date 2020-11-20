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’de virüsü alarmı

’nin () Süleymaniye kentinde virüsüne rastlandığı bildirildi. Süleymaniye kentindeki Asa Hastanesi’nin biyolojik laboratuvarında yapılan testler sonucu Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsüne rastlandığını ve virüsün yayıldığı duyuruldu.

İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:36 Son Güncelleme: 20.11.2020 17:38 ABONE OL
IKBY’de SARS virüsü alarmı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentindeki Asa Hastanesi'nin biyolojik laboratuvarında yapılan testler sonucu Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) virüsüne rastlandığını ve virüsün yayıldığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) belirtileri gösteren bazı hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtilerek söz konusu hastaların Covid-19 değil, SARS hastası olduklarının altı çizildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Havizi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asa Hastanesi'nin SARS virüsünün kentte yayıldığına dair yaptığı açıklamanın herhangi bir bilimsel temele dayanmadığı ve virüsün yayıldığına dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.
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IKBY’de SARS virüsü alarmı
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