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SON DAKİKA HABERLERİ | 'ın başkenti 'te 9 kişi rehin alındı!

Son dakika haberi! ’ın başkenti ’te hareketli dakikalar yaşanıyor. Tiflis'te bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı bir kişi, 9 kişiyi rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın henüz ne talep ettiği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Gürcistan'da daha önce de geçtiğimiz ayda bir rehine krizi daha yaşanmış ve saldırgan kaçarak izini kaybetmişti.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:39 Son Güncelleme: 20.11.2020 18:42 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ | Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9 kişi rehin alındı!

Gürcistan'dan son dakika haberi: Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombalı saldırgan, finans kurumuna girerek içeridekileri rehin aldı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiği, olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze de gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Saldırganın ne talep ettiği ise açıklanmadı.

Gürcistan'da 22 Ekim'de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmıştı. Bank Of Georgia'ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan Badri Esebua, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi de yanına alarak olay yerinden ayrılmış, daha sonra onları da serbest bırakarak kaçmıştı. Esebua halen aranıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9 kişi rehin alındı!
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