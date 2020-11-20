Yasadışı yerleşim birimini ziyareti vahim bir adım

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına gerçekleşen bu ziyaret son derece vahim bir adımdır. Bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını korumaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Bu arada Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni de ziyaret etti ve bu bölgeye giren ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu . ANKARA