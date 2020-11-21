Azerbaycan’da Ağdam bayramı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonla Ermenistan'a ağır bir yenilgi yaşattı. Azerbaycan'ın elde ettiği başarı Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etti. İmzalanan ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıktı. 27 yıl önce işgalle bölgeye yerleşen Ermeni nüfus da bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiğini duyurdu.

Böylece Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam ili, yıllar sonra gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılara kavuştu.

Azerbaycan ordusu, Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikti, 27 yıl sonra ezan okundu | Video

TAMPON BÖLGEYDİ

Azerbaycan ordusu Ağdam'a üzerinde Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da bulunduğu tank ve zırhlı araçlarla girdi. Ağdam, işgal dönemi boyunca Ermenistan ve Azerbaycan silahlı güçleri arasında tampon bölge oldu. Şehrin kent merkezi ve 100'den fazla köyünde, işgalden önce 143 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.

Kentin savunmasında yaklaşık 5 bin Azerbaycanlı şehit oldu. Ağdam'ın yaklaşık yüzde 73'ü Ermenistan tarafından işgal edildi. Ermenistan yönetimi, farklı bölgelerden getirdiği Ermeni halkını bölgeye yerleştirdi.



HER YERİ YAKIP YIKTILAR

Ermeniler, işgal döneminde, Azerbaycanlılara ait çok sayıda tarihi ve kültürel eseri yıktı, kent merkezini neredeyse yerle bir etti. Ermenilerin işgal süresince Ağdam'da yaptığı tahribatlar yabancı basında "Kafkasya'nın Hiroşima'sı" diye nitelendirildi.

Ermeniler, ateşkes gereği şehri boşaltmaları gereken 20 Kasım'dan önce de tahribat yapmayı sürdürdü. Evler ateşe verildi, ağaçlar kesildi, altyapıya hasar verildi. Birlikte götüremedikleri hayvanlar telef edildi.







ALİYEV'DEN BATI'YA SERT ELEŞTİRİ: HANİ NEREDE SİZİN İNSAN HAKLARINIZ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'ın kurtuluşu dolayısıyla halka seslendi. Ağdam'ı yeniden kurucaklarını belirten Aliyev, Erivan'ı destekleyen Batı'ya da "Azerbaycan'ı küçümsemeye çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" diye seslendi.



ERMENİSTAN'DA BAKANLAR BİRER BİRER İSTİFA EDİYOR

Yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları kaybederek ağır yenilgi alan Ermenistan'da bakanlar görevlerinden ayrılmaya devam ediyor. Son olarak Savunma Bakanı Davit Tonoyan istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan daha önce Acil Durumlar ve Çalışma bakanlarını görevden almıştı. Daha önce de Dışişleri Bakanı istifa etmişti.