Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KAMPANYA BAŞLAYACAK"

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkeye ilk Kovid-19 aşılarının ocakta geleceğine işaret ederek, "Ülkede, muhtemelen daha önce eşi benzeri görülmemiş bir aşılama kampanyası olacak ve her alandan herkesin tüm enerjisini vermesi ve olağanüstü uğraş göstermesi gerekiyor." diye konuştu.