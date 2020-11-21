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'de büyük ! 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yok

ülkesi 'de 6,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 06:32 Son Güncelleme: 22.11.2020 06:34 ABONE OL
Şili'de büyük deprem! 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yok

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletine bağlı Constitucion şehrinin 99 kilometre kuzey batısında denizde olduğunu açıkladı.

Şili basınındaki haberlere göre, ülkenin Coquimbo, Valparaiso, O'Higgins, Nuble, Bio Bio, La Araucania ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitana bölgelerinde de hissedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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Şili'de büyük deprem! 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yok
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