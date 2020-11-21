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Son dakika: 'ın Kabil Büyükelçiliğine roket isabet etti

Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'e atılan 23 roketten birinin 'ın Kabil Büyükelçiliğine düşmesi nedeniyle elçilik binasında hasar oluştu.

AA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:27 ABONE OL
Son dakika: İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket isabet etti

İran'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde fırlatılan bir roketin elçiliğin bahçesine düştüğü ve hasara yol açtığı belirtildi.

Elçilik çalışanlarından yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, binadaki camların kırıldığı ve altyapının zarar gördüğü ifade edildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, Kabil'e bu sabah 23 roketle düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Roketli saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini bildirdi.

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Son dakika: İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket isabet etti
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