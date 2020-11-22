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'in doğusunda 5,2 büyüklüğünde

'in doğusundaki Skikda ilinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Açıklamada, 06.17'de ikinci bir depremin daha meydana geldiği aktarılırken bu depremin büyüklüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 11:11 ABONE OL
Cezayir'in doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Devlete bağlı Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nin sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.53'te merkez üssü Skikda'nın El-Haruş bölgesinin güneybatısı olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 06.17'de ikinci bir depremin daha meydana geldiği aktarılırken bu depremin büyüklüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi. Resmi makamlardan, sarsıntının etkileri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayirli aktivistler, sosyal medya hesaplarında depremin ardından bölgedeki binalarda meydana geldiğini ifade ettikleri hasara ilişkin bazı görüntüler paylaştı.

Cezayir'de Mayıs 2003'te meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Cezayir'in doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
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