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yetkilisi: 'de sağlık sektörü çökebilir

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle 'de sağlık sisteminin çökebileceğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 00:24 ABONE OL
DSÖ yetkilisi: Gazze'de sağlık sektörü çökebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artış ve vatandaşların alınan tedbirlere uymaması nedeniyle sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini söyledi.

'DIŞ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORLAR'

Gazze'de vaka sayısındaki artışın sağlık sisteminin kapasitesini aştığını belirten Subh, sektörün, hizmet verebilmesi için çok fazla dış desteğe ihtiyaç duyar hale geldiğini kaydetti.

684 YENİ VAKA, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 3 kişi hayatını kaybederken, 684 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle Gazze'de toplam can kaybı 65'e, vaka sayısı 14 bin 768'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 200 artışla 9 bin 186 oldu.

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DSÖ yetkilisi: Gazze'de sağlık sektörü çökebilir
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