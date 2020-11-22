Dünyadan Kovid gelişmeleri: ABD’de hastaneler alarm veriyor

Toplam vaka sayısı 57 milyon 910 bini geçti. 1 milyon 377 bin 762 kişi yaşamını yitirdi.Vaka sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Bazı eyaletlerdeki hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi. Günlük vaka artışı 190 bini aşarak yeni bir rekor daha kırdı. Trump'ın oğlu Trump Jr. Kovid'e yakalandı.Pfizer-BioNTech aşısının ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı.İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi salgını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.Çin'in geliştirdiği aşıyı şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyona yakın kişi vuruldu.Ülkenin en büyük kenti 28 günlük karantinaya giriyor.