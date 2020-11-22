Ermenistan’dan Rusya itirafı

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, ülkesinin Dağlık Karabağ'daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından konuşan Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı.Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem" dedi. Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık" diye konuştu. Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan'ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi. Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiği, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti.Hakopyan, Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan Ordusu'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren çatışmalarda Türk yapımı SİHA'lar büyük rol oynamıştı.DAĞLIK Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın ardından bölgedeki durumla ilgili temaslarda bulunmak üzere Rusya Savunma Bakanı Şoygu başkanlığındaki Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki insani sorunlara ve sığınmacı meselesine çözüm bulma konusuna bağlılığını koruduğunu söyledi. Rus heyeti Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti.