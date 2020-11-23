1. Dünya Savaşı tarihi ve kısaca özeti: 1. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir, kim arasında olmuştur?

Birinci Dünya Savaşı nedenleri arasında çok sayıda askeri ve siyasi neden bulunmaktadır. Ancak patlak verme noktası olan Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın öldürülmesi olarak tarihe geçmiştir. Cinayet, 1918'e kadar Avrupa çapında bir savaşa dönüştü. Çatışma sırasında Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu (İttifak Devletleri) İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Romanya, Japonya ve Birleşik Krallık'a (Müttefik Kuvvetler) karşı savaştı. Peki, 1. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdi ve Birinci Dünya Savaşı hangi tarihler arasında yapıldı? İşte, 1. Dünya Savaşı özeti ve kısa tarihi…

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖZETİ

Yeni askeri teknolojiler ve cephe savaşının dehşeti nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı eşi görülmemiş düzeyde katliam ve yıkım gördü. Savaş sona erdiğinde ve Müttefik Kuvvetler zafer ilan ettiğinde, 16 milyondan fazla insan - asker ve siviller - ölmüştü.

Arşidük Franz Ferdinand

I.Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden yıllar önce Avrupa'da, özellikle de güneydoğu Avrupa'nın sorunlu Balkan bölgesinde gerginlikler büyümeye başlamıştı.

Avrupalı güçleri, Osmanlı İmparatorluğunu, Rusya'yı ve diğer partileri içeren bir dizi ittifak yıllardır vardı, ancak Balkanlar'daki (özellikle Bosna, Sırbistan ve Hersek) siyasi istikrarsızlık bu anlaşmaları yok etme tehdidinde bulundu.

İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya, dünya çapında birçok ülkeyi (koloniyi) yönetti. İmparatorluklarını güçlü tutmak istediler ve diğer ülkelerin yeni bölgeleri ele geçirmesini tehdit olarak gördüler.

Almanya ve Avusturya-Macaristan, Bosna ve Fas gibi küçük ülkelerin kontrolünü ele geçirdiğinde, dünyanın geri kalanı saldırgan olduklarını düşündü.

İttifaklar

Birçok ülke birbiriyle ittifaklar kurmuştu.

Birbirlerini korumayı kabul ettiler. Biri saldırıya uğrarsa, diğerleri onu savunurdu.

28 Haziran 1914'te, Avusturya-Macaristan tahtının varisi Arşidük Franz Ferdinand, Sırbistan'ın Avusturya yerine Bosna'yı kontrol etmesi gerektiğini düşünen bir Sırp tarafından vurularak öldürüldü.

Lideri vurulduğu için Avusturya-Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti. Sonuç olarak:

Rusya, Sırbistan ile ittifak yaptığı için devreye girdi.

Almanya daha sonra Rusya'ya savaş ilan etti çünkü Almanya'nın Avusturya-Macaristan ile ittifakı vardı.

İngiltere, tarafsız Belçika'yı işgalinden dolayı Almanya'ya savaş ilan etti. İngiltere'nin hem Belçika'yı hem de Fransa'yı korumak için anlaşmaları vardı.

I.Dünya Savaşı Kayıpları

Birinci Dünya Savaşı 9 milyondan fazla askerin canını aldı; 21 milyon kişi daha yaralandı. Sivil kayıpların sayısı 10 milyona yaklaştı. En çok etkilenen iki ülke, her biri 15 ile 49 yaşları arasındaki erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini savaşa gönderen Almanya ve Fransa idi.

Birinci Dünya Savaşı'nı çevreleyen siyasi kargaşa, dört saygıdeğer imparatorluk hanedanının yıkılışına da katkıda bulundu: Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı.

Milyonlarca kadının savaşa giden ve bir daha geri dönmeyen erkeklerin yerini almak için işgücüne girmesiyle, Birinci Dünya Savaşı büyük bir toplumsal karışıklığa neden oldu. İlk küresel savaş, aynı zamanda dünyanın en ölümcül küresel salgınlarından biri olan 1918 İspanyol gribi salgını olan ve tahmini 20 ila 50 milyon insanın ölümüne yol açtı.

Birinci Dünya Savaşı, "ilk modern savaş" olarak da anılıyor. Şu anda askeri çatışmayla ilişkilendirilen teknolojilerin çoğu - makineli tüfekler, tanklar, hava muharebesi ve telsiz iletişimi - I.Dünya Savaşı sırasında büyük ölçekte tanıtıldı.

Hardal gazı ve fosgen gibi kimyasal silahların Birinci Dünya Savaşı sırasında askerler ve siviller üzerinde yarattığı şiddetli etkiler, bunların kullanılmaya devam edilmesine karşı halkın ve askeri tavırları harekete geçirdi. 1925'te imzalanan Cenevre Sözleşmesi anlaşmaları, savaşta kimyasal ve biyolojik ajanların kullanımını kısıtladı ve bugün yürürlükte kalmaya devam ediyor.

1. DÜNYA SAVAŞI SONUÇLARI