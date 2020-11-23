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Haberler Dünya Haberleri İran, ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edecek

, ’yi 'na şikayet edecek

Sağlık ve ve , yaptırımlarının İran halkının sağlığını olumsuz etkilediği belirtti. Ayrıca Mevhibeti, ambargolar nedeniyle ABD’yi 'na şikayet edeceklerini açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 23:30 ABONE OL
İran, ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edecek

İran Sağlık Bakanlığının online düzenlenen toplantısında konuşan Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı Tahir Mevhibeti, ABD yaptırımları nedeniyle İran halkının sağlığının zarar gördüğünü ifade etti.

"ABD BİRÇOK ALANDA ZARAR VERDİ"

ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceklerini söyleyen Mevhibeti, "ABD yaptırımları halk sağlığına birçok alanda zarar verdi. Bu nedenle ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceğiz. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından takip edilmektedir" dedi.

"KONUYU İLETECEĞİZ"


ABD yaptırımlarının korona virüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini kaydeden Mevhibeti, "Sağlık Bakanlığı olarak gerekli belge ve bilgileri, uluslararası kurumlar nezdinde konuyu takip etmesi için Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı'na ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

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İran, ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edecek
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