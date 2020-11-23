İşte ‘vahşi batı’

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin 39 sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili, "Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Ne olduğunu açıklamanın imkânı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum" dedi.19-20 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Afgan lider Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avustralya neler olduğu konusunu bütün açıklığıyla dile getirdiği gerçeğine geleceğiz. Vakalar kapsamlı şekilde araştırıldı ve bunun tüm ayrıntıları onlarda mevcut. Ayrıca sorumluları yargılamak için ortada bir taahhüt var."Abdullah, Afganistan'daki 400 kadar Avustralyalı askerlerin başka suçlar da işlemiş olabileceği iddiasına ilişkin, "Sivillerin çektiği acıya gelince, eminim ki tek durum bu değildi" dedi. Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin hazırladığı rapor, geçen hafta açıklandı. Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşülüp 25 bin görüntüye bakılarak hazırlanan raporda 25 askerin karıştığı 57 olay incelendi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda Türk yetkiliyle görüşen Abdullah Abdullah, Afganistan'daki barış sürecini daima destekleyen Türkiye'nin daha fazla rol almasını istediklerini açıkladı.