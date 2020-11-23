Kim Jong Un'un kardeşi Kim Jong Nam suikastından sonra ortadan kayboldu! Kim Jong Un'un yeğeni nerede?

ORTADAN KAYBOLDU

Çin'in Macau Özel İdare Bölgesi'nde yaşayan Han-sol, gizlice Tayvan'a geçerek burada grup üyeleriyle buluştu.

Grubun lideri Adrian Hong, Han-sol'un Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunmak üzere Tayvan'dan Amsterdam'a gitmek üzere uçak bileti aldığını ancak hareketinden önce Amerikan istihbarat ajanlarıyla buluştuğunu belirtti.

Buluşmanın ardından Han-sol'dan bir daha bilgi alınamadı. O sırada 22 yaşında olan Kim Jong-un'un yeğeninin CIA'in himayesinde yaşadığı tahmin ediliyor.