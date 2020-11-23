Polonya’da son 24 saatte 15 bin 2 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 15 bin 2 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 876 bin 333'e ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 15 bin 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 876 bin 333'e yükseldi. Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 13 bin 774'e ulaştığı açıklandı.

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