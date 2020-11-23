Rusya, Dağlık Karabağ'da mayın temizleme faaliyetlerine başlıyor

URAN 6

Merkez tarafından 100'den fazla personelin yanı sıra Uran 6 tipi çok işlevli robotik mayın temizleme araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı askeri araçlar dahil olmak üzere 13 askeri ve özel teçhizatlı araç Erivan'a gönderildi.