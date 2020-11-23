Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Donald Trump dünyayı şaşkına çevirdi! G-20 Zirvesi sürerken bunu yaptı

haberi: dünyayı şaşkına çevirdi! sürerken bunu yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden ile arasında geçen başkanlık yarışını kaybeden esnasında yaptığı hareket ile tüm dünyayı şoka uğrattı. Gelen haberine göre; G-20 Liderler Zirvesi sırasında ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, liderlerin ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili konuşmasının ardından toplantıyı terk ederek, golf oynamaya gitti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:12 Son Güncelleme: 23.11.2020 15:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Donald Trump dünyayı şaşkına çevirdi! G-20 Zirvesi sürerken bunu yaptı

Son dakika haberi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin 45. Başkanı Donald Trump, G-20 zirvesini yarıda bırakarak golf oynamaya gitti. Zirvenin başlamasının ardından Donald Trump Beyaz Saray Durum Odası'ndan konferansa katıldı ancak, liderlerin ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili konuşmasının ardından toplantıdan ayrıldı.

ABD MEDYASI TRUMP'IN İZİNİ SÜRDÜ

ABD medyası Trump'ın izini sürdü. Trump'ın başkent Washington DC dışındaki golf kulübünü ziyaret etmek için Beyaz Saray'dan ayrılarak, golf kulübünde golf oynadığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi bu yıl koronavirüs nedeniyle video konferans şeklinde düzenleniyor. İki gün süren zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta gelmek üzere G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Donald Trump dünyayı şaşkına çevirdi! G-20 Zirvesi sürerken bunu yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA